Aydın'da çarşaf yüklü kamyonet alev topuna döndü!

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA
Aydın'da çarşaf yüklü kamyonet alev topuna döndü!

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde çarşaf yüklü kamyonette elektrik arızasından yangın çıktı. İtfaiye alevleri söndürdü, ancak kamyonet ve çarşaflar kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Soğucak Mahallesi'nden ilçe merkezine seyir halinde olan bir otele ait 35 KJP 71 plakalı çarşaf yüklü kamyonetin motor kısmından alevler yükselmeye başladı.

aydinda-carsaf-yuklu-kamyonet-alev-topuna-dondu-yenicag-1.jpg

Elektrik aksamından kaynaklı çıkan yangında alevleri fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekip, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

aydinda-carsaf-yuklu-kamyonet-alev-topuna-dondu-yenicag-2.jpg

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen kamyonetteki yangını söndürdü.

aydinda-carsaf-yuklu-kamyonet-alev-topuna-dondu-yenicag-3.jpg

Kamyonet kullanılamaz hale gelirken, kasasındaki çarşaflarda tamamen yandı.

aydinda-carsaf-yuklu-kamyonet-alev-topuna-dondu-yenicag-4.jpg

aydinda-carsaf-yuklu-kamyonet-alev-topuna-dondu-yenicag-5.jpg

Aydın'da çarşaf yüklü kamyonet alev topuna döndü

Aydın'da çarşaf yüklü kamyonet alev topuna döndü

Aydın'da çarşaf yüklü kamyonet alev topuna döndü

Aydın'da çarşaf yüklü kamyonet alev topuna döndü

Aydın'da çarşaf yüklü kamyonet alev topuna döndü

Son Haberler
Diyarbakır’da makas atan sürücüye 14 bin lira para cezası
Diyarbakır’da makas atan sürücüye 14 bin lira para cezası
Adana'da yanan ev kullanılmaz hale geldi
Adana'da yanan ev kullanılmaz hale geldi
Sokak köpekleri çocuğa saldırdı
Sokak köpekleri çocuğa saldırdı
Yaz sezonu geldi çattı! Uzmanından kritik uyarı: En az 12 saat...
Yaz sezonu geldi çattı! Uzmanından kritik uyarı: En az 12 saat...
Hurdaya dönen kamyonetten sağ çıktı
Hurdaya dönen kamyonetten sağ çıktı