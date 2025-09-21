Aydın’da çiftçilere bilgilendirme toplantıları devam ediyor

Düzenleme: Kaynak: İHA
Aydın'da üreticilerin bilinçlendirilmesi ve tarımsal üretimde verimliliğin artırılması amacıyla başlatılan "Çiftçi Bilgilendirme Toplantıları" devam ediyor.

Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinesinde yürütülen toplantılar kapsamında, kentin 17 ilçesinde çiftçilerle bir araya gelinerek tarım ve hayvancılıkta güncel konularda bilgilendirmeler yapılıyor. Bu haftaki toplantılarda; tarım sayımı ve üretim planlaması, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları, şap hastalığıyla mücadele yöntemleri, sebzelerde hastalık ve zararlılarla mücadele, hayvan hastalıkları (Şap, Brusella vb.), patates siğili, domates güvesi ve pestisit kalıntısı gibi konular ele alındı. Aydın Tarım ve Orman İl Müdürü Ayhan Temiz de bilgilendirme çalışmaları kapsamında Efeler ilçesine bağlı Baltaköy Mahallesi'nde üreticilerle bir araya gelerek çiftçilerin sorularını yanıtladı.

Yetkililer, çiftçilerin üretim aşamasında karşılaştıkları sorunların çözümü için bu tür toplantıların aralıksız sürdürüleceğini belirtti.

