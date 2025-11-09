Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan yangında aynı aileye ait 3 ev hasar gördü.

Sırma Mahallesi 1624 Sokak'ta Ş.K'ye ait tek katlı müstakil bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, bitişikteki 2 katlı binaya sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, sağlık ve Nazilli Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, Ş.K'nin müstakil evi ile oğulları G.K. ve A.K'nin yaşadığı 2 katlı binada maddi hasar oluştu.

Yangının ardından bölgeye gelen Kaymakam Yunus Emre Polat yetkililerden bilgi aldı.