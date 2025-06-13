Aydın'da cinayet şüphelisi kıskıvrak yakalandı

Olay, Sınırteke Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, husumeti olan iki akraba arasında tarlada henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan arbedede O.K. (32), mısır sulayan akrabası Şenol Göktaş'ı (63) öldürdü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Göktaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Göktaş'ın cansız bedeni olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı.

JANDARMA OPERASYON İLE YAKALANDI

İncirliova İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan araştırma sonucu olay şüphelisi O.K. İncirliova ilçesi merkezinde saklandığı adreste operasyon ile kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.