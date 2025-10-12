Aydın il merkezinde özellikle Aydın-İzmir ve Denizli Bulvarı üzerindeki ana asfalt üzerindeki trafik ışıklarında dilenen çocukların ardından şimdi de Köşk ilçesinde sokaklarda dilenen çocuk grupları ortaya çıkmaya başladı. Köşk Belediyesi ile İlçe Emniyet Müdürlüğü Binası arasındaki yolda dolaşan bir grup çocuk yoldan gelen geçenlerden ve araçlardan dileniyor. Yalın ayak ve pejmürde bir şekildeki çocukların durumunu gören pek çok kişi çocuklara harçlık verirken, çocukların topladıkları paraları büyüklere teslim ettiği öğrenildi.

Çocukları tanıyan çevre sakinleri, çocukların bizzat büyükler tarafından dilendirildiğini ve topladıkları parayı büyüklerin aldığını belirterek yaşanan duruma yetkililerin müdahale etmesini istediler.