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Aydın'da çocuklar tiyatroya doydu

Aydın Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, ‘Hepimiz Biriz!’ adlı oyununu ara tatile giren çocuklar için Şükran Güngör-Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu’nda oynadı. 

Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi - 13:38
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Aydın'da çocuklar tiyatroya doydu

Aydın'da çocuklar tiyatroya doydu
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ANKA'da yer alan haberde, Doç. Dr. Birgül Yeşiloğlu Güler’in yazdığı ‘Hepimiz Biriz!’ adlı oyun, 11 Ocak’ta Aydınlı çocuklara kapılarını açtı. Umut Serdar Kaya’nın yönettiği ve çocuklardan büyük beğeni toplayan oyun, dün saat 12.00’de ve saat 15.00’te Şükran Güngör-Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu’nda sahnelendi. Ara tatile giren çocuklar, oyun öncesinde yüz boyama etkinliğine katıldı, oyun sonrasında ise çocuklara balon dağıtıldı. Çocuklara karne hediyesi olarak ‘İngilizce Öğreniyorum’ kitabı armağan edildi. 

Şubat ayında da sahnelenmeye devam edilecek oyun, 25 Ocak Çarşamba günü saat 14.00’te ve 1 Şubat Çarşamba günü saat 14.00’te yeniden çocuklarla buluşacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, tüm çocukları oyunu izlemeye davet etti.

 

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