Aydın'da çöp ev kabusu! 7. kez temizlenen evden 4 kamyon çöp çıktı

Düzenleme: Kaynak: DHA

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, kötü koku ekipleri harekete geçirdi. Daha önce 6 kez temizlenen evden bu kez 4 kamyon çöp çıktı. Çöpleri giden engelli kadın sinir krizi geçirdi.

Aydın Nazilli Belediye Temizlik İşleri ekipleri, Zafer Mahallesi 12 Sokak bir evden kötü koku yayıldığı ihbarı aldı. İhbar üzerine ekipler harekete geçti.

Eve gelen belediye ekipleri, içeri girdiklerinde çöp yığınıyla karşılaştı. Engelli olduğu öğrenilen ev sahibi Nurten Arzıman'ın itirazlarına rağmen temizlenen evden 4 kamyon çöp çıktı.

Aynı evin daha önce de 6 kez temizlendiği öğrenildi. Belediye ekiplerine zorluk çıkartan Arzıman, polis ekipleri tarafından sakinleştirildi.

Çöplerin boşaltılmasının ardından ev, belediye ekipleri tarafından dezenfekte edildi.

Aydın'da çöp ev kabusu! 7. kez temizlenen evden 4 kamyon çöp çıktı

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