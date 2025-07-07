Aydın'da da orman yangını

Aydın / Tolga Mert / Yeniçağ

Türkiye'nin bir çok noktasında çıkan orman yangınları can kayıplarına neden olmuştu. Her geçen gün ise farklı şehirlerden orman yangını haberleri gelmeye devam ediyor.

Aydın'ın Efeler İlçesi'ne de sebebi henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı ormanlık alan yanmaya başladı.

112'ye yapılan ihbar sonrası olay yerine itfaiye, polis ve ambulanslar sevk edildi. Alevlerin diğer yerlere de sıçramaması için Aydın Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de yangın çıkan noktaya sevk edildi.

Yangını söndürme çalışmaları aralıksız sürüyor.