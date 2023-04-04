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Aydın’da dağ kekikleri tezgahlarda yerini aldı

Aydın’ın dağlarında kendiliğinden yetişen ve halk arasında “dağ kekiği ya da kara kekik” olarak bilinen şifalı bitki, pazar tezgahlarında yerini alırken, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı - 10:14
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Aydın’da dağ kekikleri tezgahlarda yerini aldı

Aydın’da dağ kekikleri tezgahlarda yerini aldı
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İHA'da yer alan haberde, Aydın'da dağlarda kendiliğinden yetişen kekikler, asırlardır insanlar için şifa kaynağı olmaya devam ediyor. Özellikle pandemi döneminde kıymete binen doğal şifa kaynağı dağ kekiği ise pazar tezgahlarında yerini alırken, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Doğal şifa kaynağı olarak bilinen ve mikrop öldürücü özelliği ile bilinen dağ kekiğinin faydaları ise saymakla bitmiyor.

Her derde deva olan kekiğin vücut direncini de artırdığına dikkat çeken pazarcı Raziye Ay, Dağeymiri Mahallesi’nin dağlarından topladığı kekikleri vatandaşlara sunuyor. Doğal köy ürünleri ve mevsimine göre topladığı otları satarak geçimini sağlayan Ay, kekiğin her türlü alanda kullanıldığını özellikle kekik suyu olarak tüketildiğini belirtti.

Binbir zahmetle toplanan dağ kekiklerini bağını 5 TL’den sattığını ve ilginin yoğun olduğunu ifade eden Ay; “Havaların ısınmasıyla birlikte dağlarda kendiliğinden yetişen şifalı bitkiler de artmaya başladı. Ben de sabah zeytine giderken topluyorum. Ebegümeci, dalgan otu, kedirgen gibi bir çok otun yanı sıra dağ kekiği de topluyorum. Hem pazarda satarak geçimimi sağlıyorum hem de vatandaşların taleplerini yerine getiriyorum. Herkes alabilsin diye dağ kekiğinin bağını 5 TL’den veriyorum. Bunun faydaları saymakla bitmez zaten” dedi.

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