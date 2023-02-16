Aydın'da deprem güvenliğiyle ilgili ücretsiz performans testi

Aydın Büyükşehir Belediyesi, deprem riskine karşı önlem almaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde onaylanan karar ile il genelinde öncelik 2001 öncesi yapılanlar olmak üzere 5 kat ve üzerindeki yapılar için karot, beton dayanımı, demir donatı tespiti ve rezonans testleri ücretsiz yapılacak.

Vatandaşlar, oturdukları yapıların depreme dayanıklılığının bilimsel yöntemlerle ortaya çıkarılması için gerekli belgelerle Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’na başvurabilecek. Başvurular, cuma gününden itibaren alınmaya başlanacak.

Vatandaşlardan başvuru için istenen belgeler şöyle:

1- Başvuru Dilekçesi

-Her kat malikinden muvafakatname yazısı

-Kiracı olarak başvuru yapılacak ise, mülk sahibinin onayı ve kira kontratı

-Parselde birden fazla bina olması durumunda, her bina için maliklerince ayrı ayrı başvuru yapılması gerekmektedir.

2- Tapu Fotokopisi

3- Kimlik Fotokopisi

4- Statik Proje

5- Mimari Proje (Varsa)

6- Zemin Etüt Raporu (Varsa)

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, ‘‘Deprem riskine karşı hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Hedefimiz il genelindeki tüm yapıların röntgenini çekmek’’ dedi.