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Aydın'da devrilen TIR'ın sürücüsü yaşamını yitirdi

Aydın'ın Çine ilçesinde devrilerek yol kenarındaki beton setlere çarpan TIR'ın sürücüsü yaşamını yitirdi.

Haber Giriş: 27 Eylül 2022 Salı - 14:16
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Aydın'da devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti

Aydın'da devrilen TIR'ın sürücüsü yaşamını yitirdi
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Cevdet Aslan yönetimindeki 45 YA 4149 plakalı talaş yüklü TIR, Aydın-Muğla kara yolu Söğütçük mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi. Bir süre sürüklenen TIR, yol kenarındaki beton setlere çarparak durdu.

Haber verilmesiyle bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücünün kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Aslan'ın cesedi, sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.  (AA)

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Mehmet
27.09.2022 14:27
Allah Rahmet etsin, yazık bu insanlara şoförlüğü iyice ogretmeden ehliyet veriyorsunuz hem kendilerini,hem trafikte onlarca insanı öldürüyorlar,sonra kaza oldu deyip gecistiriyorsunz.  
 
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