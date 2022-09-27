Aydın'da devrilen TIR'ın sürücüsü yaşamını yitirdi

Cevdet Aslan yönetimindeki 45 YA 4149 plakalı talaş yüklü TIR, Aydın-Muğla kara yolu Söğütçük mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi. Bir süre sürüklenen TIR, yol kenarındaki beton setlere çarparak durdu.
Haber verilmesiyle bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sürücünün kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Aslan'ın cesedi, sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. (AA)
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