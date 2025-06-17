Aydın’da düğün faciası! Havadan düşen mermi isabet etti

Düzenleme: Kaynak: DHA
Aydın’da düğün faciası! Havadan düşen mermi isabet etti

Aydın Kuyucak’ta gelin alma merasiminde havaya açılan ateş, 11 yaşındaki çocuğun yaralanmasına neden olduğu iddia edilen kişi yakalandı.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Kuyucak ilçesi Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Düğün öncesi gelin alma sırasında tabanca ile havaya ateş edildi.

Bu sırada mermilerden biri Y.K.'nin sağ koluna isabet etti. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Y.K., sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Kuyucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, E.C.B. (25) ile F.H.'nin (20) havaya ateş açtığını belirledi.

Şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda; 2 tabanca ile bir miktar mermi ele geçirildi. E.C.B. ve F.H., işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Y.K.'nin de durumunun iyi olduğu öğrenildi.

gelin-alma-toreninde-havaya-ates-acan-2-769688-227342.jpg

gelin-alma-toreninde-havaya-ates-acan-2-769689-227342.jpg

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