Aydın'da dumanlar gökyüzünü kapladı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Aydın'da dumanlar gökyüzünü kapladı

Aydın'da çadır imalathanesinde yangın çıktı. Kısa sürede etrafı kara bulutlar sardı. Yangın ekipler tarafından söndürülmeye çalışılıyor.

Yangın, Aydın Bozdoğan ilçesi Olukbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede bulunan bir kıl çadır imalathanesinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm imalathaneyi sardı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederken, jandarma ekipleri de çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

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İtfaiye ekiplerin alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürüyor.

Aydın'da dumanlar gökyüzünü kapladı

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