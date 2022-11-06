Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde Aydın genelinde yürütülen çalışmalar sürüyor. Trafikte, okul çevreleri, park, bahçe, metruk binalar, köprü altları, gibi vatandaşları sık kullanmadığı alanlar ve eğlence merkezleri gibi yerlerde Asayiş Timleri ile Trafik Timleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerin Ekim ayı raporu ortaya çıktı.

Şüpheliler, il genelinde gerçekleştirilen denetimlerde jandarmanın engeline takılırken, son 1 ayda 145 şüpheli yakalandı, 7 kişi tutuklandı. Uyuşturucu faaliyetlerine yönelik yapılan çalışmalarda ise Ekim ayında toplam 2 bin 579 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri ile Trafik Timlerince devriye faaliyetlerine aralıksız devam edileceği öğrenildi.