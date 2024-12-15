Aydın'da ekipler intiharı engelledi

Aydın'ın Efeler ilçesinde 9 yıl önce tanıştığı Bulgaristan vatandaşı A.B.H. ile birlikte yaşayan ve 2 çocuğu bulunan Akın S., evlenmek için resmi makamlara başvurdu. A.B.H.'nin kaçak olduğu belirlenince sınır dışı edilip ülkeye girişi 5 yıl yasaklandı ve 55 bin lira para cezası kesildi.

Eşini Türkiye'ye geri getirmek için çabalayan ve olumlu sonuç alamayan Akın S., ilaç içip yaşamına son vermek istedi.

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Bir tanıdığını arayıp helallik isteyen Akın S.'nin durumundan şüphelenen yakını ise polise ihbarda bulundu. Bunun üzerine Güzelhisar Mahallesi'ndeki adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu Akın S., ölümden son anda kurtarıldı. Akın S., sağlık ekipleri tarafından ambulansla ADÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Olayla ilgili inceleme başlatıldı.