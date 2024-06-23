Aydın'da eş zamanlı operasyon. 28 yakalama

Aydın'da jandarma ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen eşzamanlı "Çember-27" operasyonunda 28 şüpheli yakalandı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda yapılan operasyonda, Aydın genelinde çeşitli suçlardan aranan 28 kişi kıskıvrak yakalandı.

Ekiplerin yaptığı operasyonda, 0-2 yıl hapis cezası bulunan 3 kişi, 2-5 yıl hapis cezası bulunan 2 kişi, 5-10 yıl hapis cezası bulunan 3 kişi ve 10-20 yıl hapis cezası bulunan 1 kişi yakalandı. Ayrıca, hırsızlık suçundan 3 kişi, cinsel saldırı suçundan 1 kişi, uyuşturucu suçundan 2 kişi, yağma suçundan 1 kişi ve diğer suçlardan aranan 2 kişi gözaltına alındı. İfadeye yönelik aranan 19 kişi de operasyon kapsamında yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız olarak sürdüreceğini belirtti.