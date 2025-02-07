Aydın'da feci kaza: 1 Ölü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Aydın'da feci kaza: 1 Ölü

Aydın'da bir otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Otomobil sürücüsü ise olay yerinden kaçıp kayıplara karıştı.

Kaza, Aydın'ın İncirliova ilçesi Dereağzı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Tire Caddesi üzerinde bulunan Otoban Köprüsünde 09 S 2111 plakalı otomobil ile Mustafa Çehentaş idaresindeki motosiklet çarpıştı.

Çarpmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü, köprüden uçup şarampole düştü. Kaza sonrası otomobil sürücüsü olay yerinden kaçarken otomobilde yolcu konumunda bulunan E.A, yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

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Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede motosiklet sürücüsü Mustafa Çehentaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı yolcu E.A ise ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

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Polis olay yerinde incelemelerini sürdürürken kaçan otomobil sürücüsü ise her yerde aranıyor.

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