Aydın'da feci kaza! Ambulans ile cip çarpıştı

Aydın Söke'de sabahın erken saatlerinde meydana gelen trafik kazasında ambulans ile bir cip büyük hasar alırken, korkutan kazada yaralanan olmadı.

Aydın'ın Söke ilçesinde sabahın erken saatlerinde meydana gelen trafik kazasında ambulans ile bir cip çarpışırken kazada yaralanan olmadı.

Kaza, Sazlı Mahallesi girişinde yaşandı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan ambulans, yol kenarında bulunan bir evin duvarına çarptı. Gürültüyü duyan çevre sakinleri panikle olay yerine koşarken, bölgeye sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi.

Her gün başka kazalara yetişmek için zamanla yarışan sağlık ekipleri, bu kez meslektaşları ve cip sürücüsü için seferber oldu. Trafik ekipleri de rapor tutarak araçları kısa sürede yoldan kaldırdı ve sabah saatlerinde oluşabilecek trafik yoğunluğunu önledi.

Yaşanan kazada herhangi bir yaralanma olmaması teselli oldu.

