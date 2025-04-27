Aydın’da feci kaza: Genç siyasetçi hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Aydın’da feci kaza: Genç siyasetçi hayatını kaybetti

Aydın Sultanhisar’da Murat Önder’in kullandığı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybederek takla atıp su kanalına uçtu. Ağır yaralanan AK Parti Aydın İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Önder, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü AK Parti Aydın İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Murat Önder, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Aydın-Denizli kara yolu üzeri Sultanhisar ilçesinde sabah meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir otomobilin sürücüsü Murat Önder henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan otomobil takla atarak su tahliye kanalına uçtu. Kazada otomobil sürücüsü Önder araçta sıkışarak yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, UMKE, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri Önder'i sıkıştığı otomobil içerisinden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. UMKE ve sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Önder, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Doktorların çabası hayatta tutmaya yetmedi

AK Parti Aydın İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı olduğu öğrenilen ve hastanede tedavi altına alınan Murat Önder doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Genç yöneticinin ölüm haberi ailesi ve AK Parti Aydın teşkilatı olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.

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