Aydın'da feci kaza! Motosiklet şarampole devrildi: Sürücü öldü

Kaynak: DHA
Aydın'da feci kaza! Motosiklet şarampole devrildi: Sürücü öldü

Aydın’ın Çine ilçesinde şarampole devrilen motosikletin sürücüsü Muharrem Yıldız (43), ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 17.30 sıralarında Eskiçine Mahallesi'nde meydana geldi. Yıldız’ın kontrolünü kaybettiği 48 AH 019 plakalı motosiklet şarampole devrildi ve ağır yaralanan Yıldız, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Çine Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayan Yıldız’ın ölümü, yakınlarını ve sevenlerini yasa boğdu. Bir arama kurtarma derneği üyesi olan Yıldız’ın cenazesi, bugün öğlen namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

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