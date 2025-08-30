Aydın'da feci kaza! Otomobil 50 metre sürüklendi: 1 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Aydın'da feci kaza! Otomobil 50 metre sürüklendi: 1 yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesi Muğla Bulvarı üzerinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Efeler ilçesi Aydın-Muğla Karayolu Çevre Bulvarı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kavşak içinde bekleyen ticari araç ile Muğla yönünde seyir halinde olan otomobil çarpıştı.

50 METRE SÜRÜKLENEREK TERS DÖNDÜ

Çarpışmanın etkisiyle otomobil yaklaşık 50 metre sürüklenerek ters döndü. Kazada araçlar kullanılamaz hale gelirken, otomobil içerisinde bulunan 1 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Bir süre trafiğe kapanan yol, araçların çekici marifetiyle yoldan kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay yerindeki görgü tanıklarının iddialarına göre kaza, ticari aracın kavşak içindeyken aracın burnunu dışarıya çok fazla çıkarması ve otomobilin kırmızı ışığa takılmamak için hız kesmeden gelmesi sonucu meydana geldi.

