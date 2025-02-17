Aydın’da feci ölüm! Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Kaynak: İHA
Aydın’da feci ölüm! Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Aydın'da motosiklet sürücüsü 21 yaşındaki Ahmet Bera Aktaş direksiyon hakimiyetini kaybedince bariyerlere çarparak hayatını kaybetti.

Kaza, Aydın-Denizli Karayolu üzeri Pirlibey Mahallesi mevkiinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Bera Aktaş (21) yönetimindeki 06 ELY 792 plakalı motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan motosikletten düşen Aktaş yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Aktaş'a ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Aktaş doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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