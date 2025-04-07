Aydın’da feci ölüm! Tren yayaya çarptı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Aydın’da feci ölüm! Tren yayaya çarptı

Aydın'da trenin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Aydın Efeler ilçesi Girne Mahallesi Girne Bulvarı üzerindeki hemzemin geçitte sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hemzemin geçitten karşıya geçmek isteyen yaşlı kadına İzmir-Denizli seferini yapan tren çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

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Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, hayatını kaybeden ve kimliği henüz belirlenemeyen kadının cansız bedeni olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle duran tren seferleri ise yapılan çalışmaların ardından yeniden normale döndü.

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KAZA GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Meydana gelen kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kameraya yansıyan görüntülerde kadının hemzemin geçide yaklaştıktan sonra hızla yolun karşısına geçmeye çalıştığı esnada trenin çarptığı anlar yer aldı.

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Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Aydın’da feci ölüm! Tren yayaya çarptı

Aydın’da feci ölüm! Tren yayaya çarptı

Aydın’da feci ölüm! Tren yayaya çarptı

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