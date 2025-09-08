Aydın’da fener alayı ilgi gördü

Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen Fener Alayı'na binlerce kişi katıldı. Büyük bir coşkuya sahne olan etkinlikte vatandaşlar geceyi fenerlerin ışıklarıyla gündüze çevirdi.

Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümünde düzenlenen Fener Alayı'n vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. İstasyon Meydanı'nda başlayan yürüyüşe, binlerce vatandaş ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle katıldı. Yürüyüş, Adnan Menderes Bulvarı, Kıbrıs Caddesi, Kozdibi Meydanı ve Kütüphane Caddesi üzerinden devam ederek başlangıç noktası olan İstasyon Meydanı'nda sona erdi. Etkinlik boyunca şehrin cadde ve sokakları fenerlerin ışığıyla aydınlandı, marşlar ve sloganlar eşliğinde coşku doruğa ulaştı. Yürüyüş güzergâhında bulunan evlerin balkonlarına çıkan vatandaşlar da ellerinde bayraklarla korteje destek vererek etkinliğe ortak oldu.