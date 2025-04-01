Aydın'da fırtına çatıları uçurdu!

Kaynak: AA
Aydın'da fırtına çatıları uçurdu!

Aydın'da etkili olan fırtına çeşitli ilçelerde çatıları uçurdu, ağaçları devirdi.

Kentte akşam saatlerinde başlayan fırtına ve sağanak, gece de devam etti.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı ilçelerde ağaçlar devrildi. Çatıların uçmasına neden olan rüzgar, Koçarlı ilçesindeki Çallı Mahalle Camisi'nin külah bölümünü yıktı.

Aydın Valisi Yakup Canbolat, AA muhabirine ekiplerin olumsuz hava şartları nedeniyle gece boyunca görevde olduğunu söyledi.

Efeler, İncirliova, Didim ve Koçarlı ilçelerinde 26 çatının uçtuğunu kaydeden Canbolat, olaylarda herhangi bir yaralanmanın olmadığını ifade etti.

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