Aydın'da gönüller buluştu!

Cumhuriyet Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen iftar yemeğine Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, CHP Didim İlçe Başkanı Aşkın Atlı, CHP Didim Kadın Kolları Başkanı Gülcan Doğan Bozkurt, Belediye Başkan Yardımcıları Aydan Aşık Turgut, Kaan Topçuoğulları ile Engin Topal, Belediye Meclis üyeleri ve Didimli vatandaşlar katıldı.

Katılımın yoğun olduğu iftar programında 4 ayrı noktada kurulan çadırlarda yaklaşık 1500 kişiye iftar yemeği dağıtıldı. Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, kendi elleri ile vatandaşlara yemek ikram etti.

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İftarını vatandaşlarla birlikte yapan Başkan Gençay, "Ramazan Ayı'nın bereketini ve dayanışmasını iftar sofralarımızda komşularımızla paylaştık. Geleneksel etkinliklerimizle bu manevi atmosferi birlikte yaşadık. Birlik ve kardeşlik içinde büyüttüğümüz soframız bereketli tuttuğumuz oruçlarımız kabul olsun" ifadelerine yer verildi.

İftar yemeği sonrası vatandaşlar, Meddah, Hacivat-Karagöz, İbiş Kukla Gösterisi, Orta Oyunu, Aşuk-Maşuk ve İllüzyon gösterileri ile keyifli anlar yaşadı. Etkinlikte vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.