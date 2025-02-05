Aydın’da görünmez kaza! Yolda yürürken trafik lambası üzerine düştü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Aydın’da görünmez kaza! Yolda yürürken trafik lambası üzerine düştü

Aydın’ın Köşk ilçesinde görünmez bir kaza yaşandı. Bir kamyonun hakimiyetini kaybedip trafik direğine çarparak durdu. Kamyonun çarpası ile direk devrildi. Devrilen direk bir vatandaşın üzerine düştü. Kazada yaralanan vatandaş hastaneye kaldırıldı.

Olay, Köşk ilçesi Denizli Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Aydın istikametinden Denizli istikametine doğru ilerleyen 09 AFN 526 plakalı kamyonun henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyeti kayboldu.

Yol kenarına savrulan kamyon, kaldırıma çıkarak sinyalizayon direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen direk, o esnada bölgeden yaya olarak geçen İ.T.'nin üzerine düştü.

Bir anda yere yığılan talihsiz adamı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından İ.T.'yi, ambulansla ADÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Aydın’da görünmez kaza! Yolda yürürken trafik lambası üzerine düştü

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