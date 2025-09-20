Aydın'da hayvan sağlığı için aşı önlemi!

Aydın'ın Söke ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Doğanbey, Tuzburgazı, Yuvaca ve Gölbent mahallelerinde şap ve brucella aşılamaları yaptı.

Aydın'ın Söke ilçesinde hayvan sağlığını korumaya yönelik çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri hafta sonu dört mahallede aşılama çalışmaları gerçekleştirdi. Doğanbey, Tuzburgazı, Yuvaca ve Gölbent mahallelerinde yürütülen çalışmalarda şap ve brucella aşılamaları yapıldı. İlçe genelinde büyükbaş hayvanların hastalıklara karşı korunması ve hayvancılıkla uğraşan üreticilerin mağduriyet yaşamaması için uygulamaların düzenli aralıklarla sürdürüldüğü belirtildi. Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, aşılama faaliyetlerinin ilçe genelinde planlanan takvim doğrultusunda devam edeceğini ve hayvan sağlığı konusunda üreticilerin duyarlı olmalarının önem taşıdığını vurguladı.