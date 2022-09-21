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Her yerde aranıyorlardı sonunda yakalandılar

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 şahıs yakalandı.

Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba - 10:40
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Aydın'da her yerde aranıyorlardı sonunda yakalandılar

Her yerde aranıyorlardı sonunda yakalandılar
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Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince suç olaylarının aydınlatılması ve suçluların yakalanması amacıyla çalışmalar sürüyor.

Çalışmalarda “Başkasına ait Banka veya Kredi Kartının İzinsiz Kullanılması Suretiyle Yarar Sağlama” ve “Binanın Eklentileri İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan hakkında 2 ayrı suçtan 9 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs Söke Mursallı Mahallesi’nde yol emniyet ve kontrolü esnasında yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Aydın E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Ayrıca “Binanın Eklentileri İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs Söke Reisköy Mahallesi’nde takip sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Aydın E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

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