Aydın’da hırsızlar çaldıkları eşyalar ile yakalandı

Aydın’da 3 şüpheli şahıs jandarma ekipleri tarafından çaldıkları malzemeler ile birlikte kıskıvrak yakalandı.

Aydın’da hırsızlar çaldıkları eşyalar ile yakalandı

İHA’nın haberine göre, olay, Turanlar Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şahsa ait hayvan çiftliğinden, 100 metre elektrik kablosu, 2 adet projektor ve muhtelif ev malzemeler kimliği belirsiz kişi yada kişilerce çalındı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

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Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekipleri hırsızlık olayının aydınlatılması için çalışma başlattı. Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan detaylı araştırma sonucu hırsızlık olayı ile ilgili 3 şüpheli şahıs, İncirliova ilçesinde çalmış oldukları malzemeler ile birlikte kıskıvrak yakalandı. Şüpheli şahıslar gözaltına alınırken, çalınan malzemeler de sahibine teslim edildi.

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