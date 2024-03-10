Aydın’da husumetlileriyle tartışan genç bıçaklanarak öldürüldü

Kaynak: DHA
Aydın’da husumetlileriyle tartışan genç bıçaklanarak öldürüldü
Aydın’da Seyhan Can (19), husumetli olduğu öğrenilen oto boyacısı M.E. ve babası S.E. arasında kavga çıktı. Çıkan arbedede Can, M.E. tarafından göğsünden bıçaklanarak öldürüldü. Olayla ilgili baba ve oğlu gözaltına alındı.

Aydın’ın Yeni Sanayi Mahallesi 549 Sokak'ta bir evde meydana gelen olayda, Seyhan Can isimli şahıs, aralarında önceden husumet olduğu öğrenilen oto boyacısı M.E. ve babası S.E.’nin evine gitti. Dışarıya çıkan baba ve oğlu ile Can arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

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TARTIŞTIĞI KİŞİYİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Bu sırada evden bıçak alıp gelen M.E., çıkan arbede esnasında Can'ı göğsünden yaraladı. Kanlar için yere yığılan Can, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Can, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri S.E. ile cinayet şüphelisi olduğu öğrenilen oğlu M.E.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili çalışmalar devam ediyor.

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