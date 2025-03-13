Aydın’da iki araç çarpıştı! 3 yaralı

Kaynak: İHA
Aydın’da iki araç çarpıştı! 3 yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesi meydana gelen kazada, iki araç kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle Dalama Mahallesi Yeniköy karayolunda iki araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan kadın sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye sevk etti. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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