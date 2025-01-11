Aydın'da iki grup arasında silahlı ve bıçaklı kavga çıktı

Kaynak: AA
Aydın'da iki grup arasında silahlı ve bıçaklı kavga çıktı

Aydın Germencik'te iki grup arasında kavga çıktı. Çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada biri ağır 4 kişi yaralandı.

Aydın Germencik'te iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada biri ağır 4 kişi yaralandı. İddiaya göre, Turanlar Mahallesi'nde bir kahvehanede M.K, İ.K, M.K. ve B.U. ile H.K. arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda H.K, darp sonucu yaralandı.

Durumu öğrenen baba S.K. ve oğlu H.K, mahalle meydanında grupla bir araya geldi.

Burada devam eden kavgada S.K, tabancasıyla ateş açıp M.K'yi yaralarken, M.K'yi de sağ kolundan bıçakladı. S.K. ise darp sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Tabancayla yaralanan M.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Jandarma olaya ilişkin 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

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