﻿Aydın'da iki kamyon çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

57 yaşındaki Mehmet Ali Tekeoğlu idaresindeki maden yüklü kamyon, Aydın-İzmir otoyolunda önünde seyreden 33 yaşındaki Hulusi Yaşar yönetimindeki kamyona çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kamyonda sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yaralanan Mehmet Ali Tekeoğlu, Hulusi Yaşar ile aynı araçtaki 9 yaşındaki Kadriye Yaşar ve 14 yaşındaki Eslem Yaşar ambulanslarla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tekeoğlu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. (AA)
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