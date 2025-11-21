Sultanhisar ilçesi Atça Mahallesi’nde C.A.'ya ait 2 katlı evde, saat 00.30 sıralarında yangın çıktı. Sobadan çıktığı tahmin edilen yangın, kısa sürede büyüdü. Evden yükselen dumanları gören çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiyeciler, alevleri çevredeki yapılara sıçramadan kontrol altına alıp, yaklaşık 2 saatte söndürdü. Yangın nedeniyle evde büyük çapta zarar oluştu.

Yangın sırasında evde olan C.A., eşi G.A. ve oğulları O.A. dumandan etkilendi. Ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 3 kişinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı.