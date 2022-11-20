20 Kasım 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Aydın'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 20 Kasım 2022 Pazar - 22:30
Takip Et

Aydın'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Aydın'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
+
Aa
-

Muzaffer Deniz idaresindeki otomobil, Aydın-Denizli kara yolu Yamalak kavşağında, Ali Kiraz yönetimindeki otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile Deniz'in idaresindeki otomobilde bulunan Şirin Deniz ve Kiraz'ın kullandığı araçtaki Zübeyde Yavuz ile Samet Karaçelikler yaralandı.

Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿ABD’li komutandan teröristlere açık destek! YPG’nin sözde mezuniyet törenine katıldı
1
﻿ABD’li komutandan teröristlere açık destek! YPG’nin sözde mezuniyet törenine katıldı
﻿ABD’li komutandan teröristlere açık destek! YPG’nin sözde mezuniyet törenine katıldı
﻿Elon Musk Trump için anket açtı. ABD eski başkanının hesabı kalıcı olarak askıya alınmıştı
2
﻿Elon Musk Trump için anket açtı. ABD eski başkanının hesabı kalıcı olarak askıya alınmıştı
﻿Elon Musk Trump için anket açtı. ABD eski başkanının hesabı kalıcı olarak askıya alınmıştı
﻿Şarj istasyonları yönetmeliği çıktı. İşte detaylar
3
﻿Şarj istasyonları yönetmeliği çıktı. İşte detaylar
﻿Şarj istasyonları yönetmeliği çıktı. İşte detaylar
﻿Şaban Sevinç'ten flaş 'aday' kulisi: CHP'li yetkiliye konuşmasını açıkladı
4
﻿Şaban Sevinç'ten flaş 'aday' kulisi: CHP'li yetkiliye konuşmasını açıkladı
﻿Şaban Sevinç'ten flaş 'aday' kulisi: CHP'li yetkiliye konuşmasını açıkladı
﻿Son dakika. Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine roketli saldırı
5
﻿Son dakika. Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine roketli saldırı
﻿Son dakika. Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine roketli saldırı
﻿Konya'da dehşete düşüren olay: 'Cin çıkarma' seansında feci şekilde can verdi
6
﻿Konya'da dehşete düşüren olay: 'Cin çıkarma' seansında feci şekilde can verdi
﻿Konya'da dehşete düşüren olay: 'Cin çıkarma' seansında feci şekilde can verdi
﻿Sakarya'da şüpheli ölüm: Günlerdir kayıptı, ormanda cansız bedeni bulundu
7
﻿Sakarya'da şüpheli ölüm: Günlerdir kayıptı, ormanda cansız bedeni bulundu
﻿Sakarya'da şüpheli ölüm: Günlerdir kayıptı, ormanda cansız bedeni bulundu
﻿Aydın'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
﻿Aydın'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
﻿Aydın'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
﻿Silahların konuştuğu kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
﻿Silahların konuştuğu kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
﻿Silahların konuştuğu kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
﻿Burdur'da tırla otomobil çarpıştı: 3 yaralı
﻿Burdur'da tırla otomobil çarpıştı: 3 yaralı
﻿Burdur'da tırla otomobil çarpıştı: 3 yaralı
﻿Muğla’da terör örgütüne operasyon: 6 gözaltı  
﻿Muğla’da terör örgütüne operasyon: 6 gözaltı  
﻿Muğla’da terör örgütüne operasyon: 6 gözaltı  
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.