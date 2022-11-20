﻿Aydın'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Muzaffer Deniz idaresindeki otomobil, Aydın-Denizli kara yolu Yamalak kavşağında, Ali Kiraz yönetimindeki otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile Deniz'in idaresindeki otomobilde bulunan Şirin Deniz ve Kiraz'ın kullandığı araçtaki Zübeyde Yavuz ile Samet Karaçelikler yaralandı.

Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.