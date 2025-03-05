Aydın'da IŞİD operasyonu: 47 Gözaltı

Kaynak: İHA

Aydın da dahil olmak üzere 22 ildeki "GÜRZ-48" operasyonlarında, 47 IŞİD terör örgütü üyesi yakalandı. Şüphelilerin örgüte üyelik, yardım, finans sağlama ve propaganda suçlarına karıştığı belirlendi. Çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Adana, Antalya, Aydın, Bursa, Çankırı, Elazığ, Erzincan, Gaziantep, Giresun, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya, Mersin, Ordu, Osmaniye, Şanlıurfa ve Yozgat'ta yapılan operasyonların detaylarını paylaştı.

Bakan Yerlikaya, yakalanan şüphelilerin IŞİD terör örgütüne üye oldukları, örgüte yardım ettikleri ve örgüte finans sağladıkları, ayrıca sosyal medya hesapları üzerinden örgütün propagandasını yaptıkları bilgisini verdi. Yapılan operasyonlar sonucu çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Yerlikaya, operasyona katılan jandarma ekiplerini ve operasyonu koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarını tebrik etti.

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