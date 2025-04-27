Aydın'da jandarma ekipleri ’sivil’ trafik denetimi yaptı

Kaynak: İHA
Aydın'da jandarma ekipleri ’sivil’ trafik denetimi yaptı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü koordinesinde "sivil" trafik denetimi gerçekleştirilirken, kurallara uymayan sürücülere idari para cezası uygulandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü koordinesinde "sivil" trafik denetimi gerçekleştirilirken, kurallara uymayan sürücülere idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlıkları Trafik Jandarması tarafından toplu taşıma araçlarının karışmış olduğu trafik kazalarının önlenmesi amacıyla "sivil" trafik denetim faaliyeti gerçekleştirildi. Denetim sonucunda bir sürücünün seyir halinde cep telefonu kullandığı ve emniyet kemeri kullanmadığı tespit edilerek toplam 3 bin 160 TL trafik idari para cezası uygulandı. Araç şoförlerine ve araç içerisinde bulunan yolculara trafik kurallarının önemi ile ilgili kısa bilgilendirme yapan jandarma ekipleri trafik kurallarına uymaları yönünde uyarılarda bulundu.

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