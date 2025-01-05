Aydın'da jandarma ekipleri traktör sürücülerini bilgilendirdi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Aydın'da jandarma ekipleri traktör sürücülerini bilgilendirdi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından vatandaşlara "rops demiri ve reflektör" eğitimi verildi.

Traktör sürücülerine yönelik bilgilendirme faaliyetleri sürüyor. Jandarma ekipleri tarafından Köşk İlçesi Baklaköy Mahallesi ve Söke ilçesi Bağarası Mahallesi'nde kahvehanelerde bulunan vatandaşlara trafik kazalarında araç devrilmeleri ve devrilmelerinin neden olduğu yaralanmalardan korumayı hedefleyen rops sistemi ile traktörlerin gece ve gündüz görünürlüğünü arttıran reflektör, sarı flaşör lamba başta olmak üzere çeşitli konularda eğitimler verildi.

Vatandaşlardan gelen soruları yanıtlayan jandarma ekipleri vatandaşları dikkatli ve duyarlı olmaları konusunda uyararak broşür dağıttı.

Aydın'da jandarma ekipleri traktör sürücülerini bilgilendirdi

Aydın'da jandarma ekipleri traktör sürücülerini bilgilendirdi

Son Haberler
Antalya Büyükşehir Belediyesi, 2024'te denizi kirleten gemilere ceza yağdırdı
Antalya Büyükşehir Belediyesi, 2024'te denizi kirleten gemilere ceza yağdırdı
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Vekili Doğan Aydal'dan doğalgaz uyarısı
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Vekili Doğan Aydal'dan doğalgaz uyarısı
Genç milli yarışçı prestijli takımla anlaştı
Genç milli yarışçı prestijli takımla anlaştı
Dışişleri Bakan Yardımcısı Duran, Sudan-BAE anlaşmazlığına arabuluculuk etmek için yetkililerle bir araya geldi
Dışişleri Bakan Yardımcısı Duran, Sudan-BAE anlaşmazlığına arabuluculuk etmek için yetkililerle bir araya geldi
Hüseyin Baş’tan Erdoğan’a sert cevap! Hakkında yurt dışı çıkış yasağı konulmuştu…
Hüseyin Baş’tan Erdoğan’a sert cevap! Hakkında yurt dışı çıkış yasağı konulmuştu…