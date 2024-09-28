Aydın'da Jandarma ekiplerinden öğrencilere bilgilendirme

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ve Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı personellerince Efeler ilçesi Şahnalı İlkokulunda eğitim öğretim gören 17 öğrenciye "Jandarma ile Okulumda Güvendeyim" faaliyeti kapsamında suçtan korunma ve kişisel güvenlik konularında bilgilendirme faaliyeti icra edilerek Jandarma hakkında tanıtıcı bilgiler verildi. Çocuklarla birlikte tasarlanan "Jandarma İle Okulumda Güvendeyim" afişi sınıf panosuna asılırken, öğrencilere jandarma çocuk dergisi, balon ve Türk Bayrağı hediye edildi.

Eğitimin güvenli bir ortamda sağlanabilmesi amacıyla da okulda görevli güvenli eğitim koordinasyon görevlileri ile birlikte okul ve çevresinde denetim gerçekleştirildi.