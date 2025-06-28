Aydın'da jandarmadan şok uygulama

Didim İlçe Jandarma Komutanlığınca Akbük Mahallesi'nde 25 personel ile yapılan Şok Yol Kontrol Noktası ve Umuma Açık Yerlerin kontrolüne yönelik faaliyet gerçekleştirildi.

478 şahıs 93 araç ve 1 Umuma Açık İş Yerinin kontrolü ve 6 konaklama tesisinin kontrolü yapıldı. Uygulama sonucunda; 1 Gürültü (Ticari İşletme), 2 Kimlik Bildirimi ( 1 Konaklama Tesisi ve 1 Restaurant), 1 Emre Aykırı Davranış, 1 Hurdacılık kabahatlerinden işlem yapılırken, 206 bin 183TL idari yaptırım uygulandı. Trafik Timlerince 17 sürücüye 17 bin 243 TL İdari Para Cezası uygulandı.