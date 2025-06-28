Aydın'da jandarmadan şok uygulama

Düzenleme: Kaynak: İHA
Aydın'da jandarmadan şok uygulama

Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma tarafından yapılan uygulamalarda iş yerleri kontrol edildi, şahıs ve araç kontrolleri gerçekleştirildi.

Didim İlçe Jandarma Komutanlığınca Akbük Mahallesi'nde 25 personel ile yapılan Şok Yol Kontrol Noktası ve Umuma Açık Yerlerin kontrolüne yönelik faaliyet gerçekleştirildi.

478 şahıs 93 araç ve 1 Umuma Açık İş Yerinin kontrolü ve 6 konaklama tesisinin kontrolü yapıldı. Uygulama sonucunda; 1 Gürültü (Ticari İşletme), 2 Kimlik Bildirimi ( 1 Konaklama Tesisi ve 1 Restaurant), 1 Emre Aykırı Davranış, 1 Hurdacılık kabahatlerinden işlem yapılırken, 206 bin 183TL idari yaptırım uygulandı. Trafik Timlerince 17 sürücüye 17 bin 243 TL İdari Para Cezası uygulandı.

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