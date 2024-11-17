Aydın'da jandarmadan yoğun güvenlik denetimi

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen 'sıcak nokta' uygulaması, bölgedeki güvenliği artırmak amacıyla yapıldı. Çakmar Mahallesi'nde, ADÜ Ziraat Fakültesi önünde, üniversite öğrencilerinin güvenliğini sağlamak ve suçların önlenmesine katkıda bulunmak için düzenlenen uygulamada, toplamda 564 şahıs ve 78 araç sorgulandı. Jandarma ekipleri, bu denetleme sırasında herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadı. Yetkililer, öğrencilerin huzur ve güven içerisinde eğitimlerine devam etmeleri için kontrollerin sürdürüleceğini bildirdi.