Aydın'da kaçak alkol operasyonu

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Didim İlçe Jandarma Komutanlığınca yeni yıl öncesi kaçak/sahte alkol üretimi ve ticaretine yönelik koordineli çalışma gerçekleştirildi.
Akbük Mahallesi'nde H.V.C.Ö. isimli şüpheli şahsın ikametinde yapılan aramada, 1 Adet alkol damıtma makinesi, 78 Litre el yapımı içki, 4 adet dolu içki şişesi, 1 adet içki yapım kiti, 5 litre el yapımı içki, 1 adet kurusıkı tabanca, 30 adet av fişeği ele geçirildi.
Şüpheli hakkında adli ve idari sürecin devam ettiği öğrenildi.