Aydın'da kaçak alkol operasyonu

Kaynak: İHA
Aydın'da kaçak alkol operasyonu

Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma ekipleri yeni yıl öncesi sahte alkol operasyonu düzenledi. Operasyonda, çok sayıda sahte alkol ve alkol yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Didim İlçe Jandarma Komutanlığınca yeni yıl öncesi kaçak/sahte alkol üretimi ve ticaretine yönelik koordineli çalışma gerçekleştirildi.

Akbük Mahallesi'nde H.V.C.Ö. isimli şüpheli şahsın ikametinde yapılan aramada, 1 Adet alkol damıtma makinesi, 78 Litre el yapımı içki, 4 adet dolu içki şişesi, 1 adet içki yapım kiti, 5 litre el yapımı içki, 1 adet kurusıkı tabanca, 30 adet av fişeği ele geçirildi.

Şüpheli hakkında adli ve idari sürecin devam ettiği öğrenildi.

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