Aydın’da kaçak sigara operasyonu

Aydın'ın Efeler ilçesinde KOM ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda çok sayıda kaçak sigara ve içki ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri kaçakçılık faaliyetlerine ilişkin çalışmalarına devam ediyor. Zafer, Cumhuriyet ve Mimar Sinan Mahalelerinde bulunan işyeri ve ikamet adreslerinde yapılan aramada farklı markalarda, 1040 paket gümrük kaçağı sigara, 10 adet elektronik sigara, 70 adet gümrük kaçağı puro, 14 litre alkollü içki ele geçirildi. Yapılan çalışmalarda M.A. , Ö.A. ve B.D. isimli şahıslar yakalanarak haklarında kaçakçılık suçlarından yasal işlem başlatıldı.