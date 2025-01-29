Aydın’da kaçak tütün operasyonu

Kaynak: İHA
Aydın’da kaçak tütün operasyonu

Aydın'ın Efeler ilçesinde kaçak sigara ve tütün satışı yapan şahısların iş yerlerinde yapılan aramada çok miktarda kaçak tütün ele geçirildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde kaçak sigara ve tütün satışı yapan şahısların iş yerlerinde yapılan aramada çok miktarda kaçak tütün ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Efeler İlçe Jandarma Komutanlığınca sigara kaçakçılığına yönelik koordineli çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda Efeler ilçesinde kaçak sigara üretimi ve satışı yapan M.S ve K.E isimli şüpheli şahısların işyerlerinde yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 100 bin TL değerinde, 735 bin adet içi tütün doldurulmuş makaron, 12 bin 500 adet boş makaron, 45 kilogram kıyılmış tütün, 143 adet likit ele geçirildi. Şüpheli şahıslar ile ilgili adli ve idari sürecin devam ettiği öğrenildi.

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