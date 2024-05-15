Aydın’da kadın cinayeti: Rahatsız ettiği kadını kendini şikayet ettiği için öldürdü

Aydın'ın Sultanhisar ilçesine bağlı Atça Mahallesi'nde yaşayan ve bir süre önce eşinden ayrılan Aylin Pekin, ısrarlı takipte bulunan Mehmet Şah Yeşilova'nın kendisini sürekli rahatsız etmesi nedeniyle polise şikayette bulundu.

Yeşilova, şikayet sonrasında önceki gün saat 22.00 sularında gittiği Pekin'in evinin önünde beklemeye başladı. Yeşilova, evden çıktığı sırada Pekin'e peş peşe tabancayla ateş etti. Vücuduna 3 kurşun isabet eden Pekin, kanlar içinde yere yığılırken, Yeşilova ise olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Aylin Pekin'in yaşamını yitirdiğini tespit etti. Pekin'in cesedi, olay yerinde yapılan incelemelerinin ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Jandarma olayın ardından kaçan Mehmet Şah Yeşilova'yı Atça Mahallesi çıkışında yakalayıp gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Nazilli Adliyesi'ne sevk edilen Mehmet Şah Yeşilova, tutuklanarak cezaevine gönderildi.