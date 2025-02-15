Aydın'da kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti

Aydın'ın Efeler ilçesindeki polisevinde görevli polis memuru Mazlum Can geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, polis memuru Mazlum Can sabah saatlerinde istirahatte olduğu evinde aniden rahatsızlandı. Ailesi tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği tespit edilen ve hastanede doktorların müdahalede bulunduğu Can, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Can'ın ölüm haberini alan ailesi ve tüm sevenleri yasa boğuldu. Acı haber üzerine Aydın Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan ve polis memurunun mesai arkadaşları hastaneye gelerek yetkililerden bilgi aldı.