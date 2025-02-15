Aydın'da kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Aydın'da kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti

Aydın’ın Efeler ilçesinde polisevinde görevli polis memuru geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Polis memuru Mazlum Can’ın ölümü haberi üzerine, ailesi ve meslektaşlarını yasa boğdu.

Aydın'ın Efeler ilçesindeki polisevinde görevli polis memuru Mazlum Can geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, polis memuru Mazlum Can sabah saatlerinde istirahatte olduğu evinde aniden rahatsızlandı. Ailesi tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği tespit edilen ve hastanede doktorların müdahalede bulunduğu Can, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Can'ın ölüm haberini alan ailesi ve tüm sevenleri yasa boğuldu. Acı haber üzerine Aydın Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan ve polis memurunun mesai arkadaşları hastaneye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Aydın'da kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti

Aydın'da kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti

Aydın'da kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti

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