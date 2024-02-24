Aydın'da kamyonun çarptığı şahıs hayatını kaybetti

Aydın-Denizli Karayolu üzerinde, öğle saatlerinde gerçekleşen kaza, Nazif Kart adlı bir vatandaşın hayatını kaybetmesine sebep oldu. Kamyonun çarpması sonucu ağır yaralanan Kart, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hızla hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm çabalara rağmen, maalesef yaşamını yitirdi.

Kazanın detaylarına göre, hurda yüklü bir kamyonun Denizli istikametinden Aydın merkez ilçe Efeler istikametine seyir halindeyken, Nazif Kart yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonla çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ancak Kart'ın durumu ağırdı ve tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili detaylı bir soruşturma başlatıldı. Olayın neden ve nasıl gerçekleştiği üzerindeki araştırmalar sürüyor. Kazanın ardından, kötü hava koşulları, sürücü hatası veya başka faktörlerin etkisi olup olmadığı gibi pek çok unsur üzerinde duruluyor.