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Aydın'da kar mesaisi

Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri, şehrin yüksek rakımlı bölgelerinde etkisini sürdüren kar yağışı ile mücadeleyi sürdürüyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, ekiplerin yol güvenliğini sağlamak için hazırlıklı olduğunu ve çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü belirtti.

Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma - 16:42
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Aydın'da kar mesaisi

Aydın'da kar mesaisi
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ANKA'da yer alan habee göre, kar yağışının günlük hayatı olumsuz etkilememesi için çalışmalarını sürdüren Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin karla mücadele ekipleri, yağışın etkili olduğu yerlerde iş makineleri ile hazır bekliyor.

Efeler, Nazilli, Köşk, Kuyucak ve Sultanhisar’da 7/24 esasına göre çalışmalarını sürdüren ekipler, yolların kapanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapıyor.

HIZLI ÇÖZÜM İÇİN 444 40 09

Çalışmaların koordineli bir şekilde devam ettiğini belirten Başkan Çerçioğlu, kar yağışının etkili olduğu yerlerde kazaların yaşanmaması için sürücülere dikkatli olmaları yönünde çağrıda bulundu. Trafiğe çıkacak vatandaşların, araçlarında kış lastiği kullanmasının önemli olduğunu da hatırlatan Çerçioğlu, vatandaşların ihtiyaç halinde Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin 444 40 09 numaralı Hızlı Çözüm Merkezi hattını arayabileceklerini söyledi.

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