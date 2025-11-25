Aydın’da çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor.

Edinilen bilgiye göre 21 Kasım 2025 günü Söke ilçesinde meydana gelen "Kasten Öldürmeye Teşebbüs olayının firari şüphelisi ve Yağma" suçundan aranma kaydı bulunan firari 1 şahsın yakalanmasına yönelik jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

SUÇ ALETİ İLE BİRLİKTE YAKALANDI

Yapılan çalışmalar kapsamında, şüphelinin Burunköy Mahallesi’ndeki ormanlık arazide bulunan metruk bir bina içerisinde saklandığı tespit edildi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda gerçekleştirilen operasyonla firari şahıs, saklandığı metruk bina içerisinde suç aleti olan bıçakla birlikte yakalandı. Yakalanan şüpheli, Söke Cumhuriyet Savcısının talimatıyla adli işlemler için Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor